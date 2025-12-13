سائل دل کے دورے سے سپریم کورٹ میں جاں بحق
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے آنے والا راولپنڈی کا رہائشی چل بسا، 70سالہ عابد حسین کو عدالت سے واپسی پر سپریم کورٹ استقبالیہ پر دل کا دورہ پڑا اوروہ ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑگیا۔
عابد حسین کے گھر کی تعمیر کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا ۔جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل دو رکنی بینچ کے سامنے کیس فکس تھا،کیس 22 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ میں دائر ہوا اور پہلی سماعت 11 نومبر 2025 کو ہوئی تھی جبکہ سپریم کورٹ میں دوسری سماعت گزشتہ روزجمعہ کو ہوئی۔