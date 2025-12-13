مالی بحران:پی ٹی آئی ارکانِ اسمبلی کو تنخواہ کا 10 فیصد پارٹی فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)تحریکِ انصاف مالی بحران سے دوچار ہونے لگی ہے اور پارٹی امور چلانے کے لیے ارکانِ پارلیمنٹ سے مالی معاونت طلب کر لی گئی ہے ۔
ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے پارٹی کے تمام ارکانِ پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے ، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہر پارلیمنٹرین اپنی تنخواہ کا 10 فیصد پارٹی فنڈ میں جمع کرائے ۔خط کے مطابق ہر رکنِ قومی اسمبلی، سینیٹر اور رکنِ صوبائی اسمبلی ماہانہ 50 ہزار روپے پارٹی فنڈ میں دے گا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر یہ رقم بھیجی جائے اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ اراکینِ اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر فنڈز جمع کرا دیں گے ۔