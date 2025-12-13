صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالی بحران:پی ٹی آئی ارکانِ اسمبلی کو تنخواہ کا 10 فیصد پارٹی فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت

  • پاکستان
مالی بحران:پی ٹی آئی ارکانِ اسمبلی کو تنخواہ کا 10 فیصد پارٹی فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)تحریکِ انصاف مالی بحران سے دوچار ہونے لگی ہے اور پارٹی امور چلانے کے لیے ارکانِ پارلیمنٹ سے مالی معاونت طلب کر لی گئی ہے ۔

 ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے پارٹی کے تمام ارکانِ پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے ، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہر پارلیمنٹرین اپنی تنخواہ کا 10 فیصد پارٹی فنڈ میں جمع کرائے ۔خط کے مطابق ہر رکنِ قومی اسمبلی، سینیٹر اور رکنِ صوبائی اسمبلی ماہانہ 50 ہزار روپے پارٹی فنڈ میں دے گا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر یہ رقم بھیجی جائے اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ اراکینِ اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر فنڈز جمع کرا دیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا چین سے جنگ ہار جائیگا :پنٹا گون رپورٹ لیک

افغانستان کا سرحد پار حملے کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا اعلان

تھائی لینڈ : وزیراعظم نے کمبوڈیا کیساتھ جنگ کے دوران اسمبلی تحلیل کردی

ٹرمپ نے پھر تھائی لینڈا ور کمبوڈیا کو جنگ روکنے پر آمادہ کرلیا

بنگلہ دیش : خالدہ ضیا کی حالت مزید بگڑ گئی ،وینٹی لیٹر پر منتقل

سابق عراقی صدر برہم صالح اقوام متحدہ پناہ گزین ایجنسی کے سربراہ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak