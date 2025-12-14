صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج تقسیم پیدا کرنیوالے عناصر سے نمٹنے کیلئے تیار : فیلڈ مارشل

یہ عناصر قومی استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ،اندرونی و بیرونی چیلنجز اور انتہا پسند نظریات سے بھی پوری طرح نمٹا جائیگا،جدید جنگی ماحول میں حالات سے باخبر رہنا اور بروقت فیصلے ناگزیر:عاصم منیر ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ، سخت اور مقصد پر مبنی تربیت انتہائی اہم ،چیف آف ڈیفنس فورسزکی گوجرانوالہ ،سیالکوٹ گیریژن کے دورہ پر گفتگو ، آپریشنل تیاری اور افسروں و جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاک فوج تقسیم پیدا کرنیوالے عناصر سے نمٹنے کیلئے تیار ہے ،یہ عناصر قومی استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،اندرونی و بیرونی چیلنجز اور انتہا پسند نظریات سے بھی پوری طرح نمٹا جائے گا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریژن کا دورہ کیا ،فیلڈمارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیے گئے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔

فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا، فیلڈمارشل نے فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی تعریف کی۔ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فیلڈمارشل نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا، جدید جنگی ماحول میں حالات سے باخبر رہنا اور بروقت فیصلے کرنا ناگزیر ہیں۔فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں سے گفتگو کی اور ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا، فیلڈ مارشل نے سخت، مقصد پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک فوج اندرونی و بیرونی چیلنجز، انتہاپسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے ۔گوجرانوالہ پہنچنے پر چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کا استقبال کور کمانڈر گوجرانوالہ نے کیا۔

