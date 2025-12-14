بچیوں کے والدین نے جج کے بیٹے کو اللہ کے نام پر معاف کیا : عدالت
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت نے جج کے بیٹے کی ٹکر سے دو بچیوں کی ہلاکت کیس میں گرفتار ملزم کی ضمانت اور مقتولین کے ورثا سے صلح کے معاملہ میں سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کردیا۔۔۔
جس میں عدالت کا کہناہے کہ دونوں بچیوں کے ورثا نے ملزم کو معاف کر دیا،دونوں ورثانے اللہ کے نام ملزم کو معاف کیا،ایک بچی کے بھائی عدنان تجمل اور دوسری کے والد غلام مہدی پیش ہوئے ،ورثا کی جانب سے صلح کے بیان حلفی عدالت میں جمع کرائے گئے ،ورثا نے عدالت سے استدعا کی ملزم کو ضمانت اور بعد میں بری بھی کر دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔