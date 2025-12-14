کراچی :ایئرپورٹ سے غیر ملکی ایئر لائن کے سٹیشن منیجر کی لاش برآمد
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی ایئر پورٹ کے جناح ٹرمینل پر غیر ملکی ایئر لائن کے دفتر سے لاش برآمد ہوئی ہے، لاش غیر ملکی ایئر لائن کے سٹیشن منیجر کی ہے۔
ایئر لائن کے عملے نے آج شام دفتر کھولا تو لاش ملی۔ پاکستان ایئر پورٹ اتھارٹی نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ترجمان پی اے اے کا کہنا ہے کہ اے ایس ایف کو قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ، پولیس اور میڈیکل ٹیموں کو اطلاع کر دی گئی ہے ۔ترجمان پی اے اے کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔