صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی : قادری ہاؤس پر چھاپہ، 2 بھتہ خور گرفتار، اسلحہ برآمد

  • پاکستان
کراچی : قادری ہاؤس پر چھاپہ، 2 بھتہ خور گرفتار، اسلحہ برآمد

جواد ،شہباز درجنوں وارداتوں میں ملوث،تعلق صمد کا ٹھیاواڑی گروہ سے ہے اعجاز قادری کو گرفتار نہیں کیا،پولیس،سنی تحریک کی چھاپے کی شدید مذمت

کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی رہاشگاہ پر پولیس نے چھاپہ مار کر بھتہ خوروں کو گرفتار کرلیا،شہر سے بھتہ خوری کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران کے مطابق ناظم آباد قادری ہاؤس پر ایس آئی یو اور سینٹرل پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2بھتہ خور وں کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزموں میں جواد عرف واجہ اور شہباز شامل ہیں، کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کرلیا گیا، گرفتار ملزم جواد عرف واجہ درجنوں بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہے ، ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار ملزم شہباز بھی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے ،گرفتار ملزمان قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں بھی ملوث رہے ہیں ،گرفتار ملزمان بھتہ خوری کے لئے شوٹرز، اسلحہ، ٹارگٹ کا نیٹ ورک چلا رہے تھے ،گرفتار ملزموں کا تعلق صمد کا ٹھیاواڑی گروہ سے ہے ، دونوں ملزموں کا کریمنل ریکارڈ حاصل کرلیا گیا ، ملزموں کو گزشتہ دو روز قبل گرفتار ملزم کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق ثروت اعجاز کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے ۔دوسری جانب سنی تحریک نے قادری ہاؤس پر پولیس کے چھاپے کی مذمت کی اور دعویٰ کیا کہ ثروت اعجاز قادری سمیت 20 سے زائد ذمہ داران کو گرفتار کیا گیا تاہم ثروت اعجاز قادری کو کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا گیا۔ترجمان کا کہنا ہے کہ قادری ہاؤس پر پولیس نے چڑھائی کرکے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے ، طاقت کے استعمال سے حق سچ کی آواز دبائی نہیں جاسکتی۔سنی تحریک ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے کارروائی چھپانے کے لیے قادری ہاؤس کے کیمروں کو بھی توڑ دیا ہے ، کراچی ڈویژن کے عہدیداران اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2025میرے لئے اچھا رہا، بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹیں : نیلم منیر

ٹیلر سوئفٹ کا عملے کیلئے 19 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا بونس

میرا ہونیوالا منگیتر کون ، دانانیر مبین کا سوشل میڈیا صارفین سے سوال

شادی شدہ مرد کی جینس ٹیسا کو سچوئیشن شپ کی پیشکش

نعمان اعجاز کا باوضو اداکاری سے متعلق تنقید پر جواب

جس چینل کیساتھ کام کرتا ہوں جھگڑا ہوجاتا ہے : بلال قریشی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak