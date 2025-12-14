صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈار کی برطانوی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر تبادلۂ خیال

  • پاکستان
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی سے ملاقات ہوئی۔

ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط عوامی سطح کے روابط پر گفتگو کی گئی جبکہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اور وزیرِ انصاف، میرے دوست ڈیوڈ لیمی کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ملاقات دوطرفہ تعلقات پر تبادلۂ خیال کے حوالے سے انتہائی مفید رہی اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں کا جائزہ لینے کا ایک اچھا موقع فراہم ہوا۔

