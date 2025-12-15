صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری گاڑیاں خیبرپختونخوا کے کئی سابق وزرا اور معاونین کے زیر استعمال

  • پاکستان
سرکاری گاڑیاں خیبرپختونخوا کے کئی سابق وزرا اور معاونین کے زیر استعمال

پشاور (این این آئی)خیبرپختونخوا کے کئی سابق وزرا اور معاونین نے سرکاری گاڑیاں تاحال واپس نہیں کیں۔ذرائع کے مطابق خیبرپختونخوا کے کئی سابق وزراء اور معاونین نے متعدد سرکاری گاڑیاں اب بھی واپس نہیں کیں۔

 دستاویزات کے مطابق ریسکیو 1122 کی تین سرکاری گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف نیک محمد کے زیر استعمال ہیں۔ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی واپسی کے لیے ریسکیو 1122 نے تحریری درخواست بھی دی جب کہ ریسکیو 1122 کی ایک گاڑی تاحال اسلام آباد پولیس کی تحویل میں بھی موجود ہے ۔ذرائع کے مطابق کئی سابق کابینہ اراکین نے اپنے سرکاری دفاتر کو تالے بھی لگا رکھے ہیں تاہم اس معاملے پر معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے مؤقف دینے سے گریز کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں جاری، 5شہریوں سے 10لاکھ نقدی لوٹ لی گئی

لاہور :آتشزدگی کے 3واقعات ،نوجوان زندہ جل گیا

ڈکیتی میں چھینی موٹر سائیکل مالک کو ای چالان موصول

قصور:ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق ،5زخمی

دکانوں میں آتش گیر مادہ پھینکنے سے لاکھوں کاسامان جل گیا

منڈی بہاؤالدین:چھت گرنے سے خاندان کے 3افراد جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak