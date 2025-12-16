صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھوٹکی میں کوچ پر ڈاکوؤں کا دھاوا، 25 مسافر اغوا کرلئے

کشمور (دنیا نیوز) صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی کوچ پر مسلح ڈاکوؤں نے دھاوا بول کر 25 مسافروں کو اغوا کرلیا، فائرنگ سے متعدد مسافر زخمی بھی ہوئے۔

 تفصیلات کے مطابق کوئٹہ جانے والی بس پر گڈو کشمور لنک روڈ ایم فائیو پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کردی، گاڑی رکنے کے بعد مسافروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، مسلح افراد 25 مسافروں کو اپنے ساتھ لے گئے ، واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کردیا، سرچ آپریشن بھی شروع کردیا گیا۔ ڈھرکی پولیس کا کہنا ہے کہ مسافروں کے اغوا کی حتمی تعداد کے بارے میں فوری کچھ نہیں بتاسکتے ۔ عینی شاہد مسافر کے مطابق ڈاکو مسافروں کو گنے کی فصل میں لے کر گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں نے کوچ اور دیگر گاڑیوں میں موجود درجنوں مسافروں سے لوٹ مار کی اور فائرنگ بھی کرتے رہے۔

