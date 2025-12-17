صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ 5 تک نئی اسامیوں کی تخلیق اور بھرتی پر پابندی عائد

  • پاکستان
گریڈ 5 تک نئی اسامیوں کی تخلیق اور بھرتی پر پابندی عائد

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے وزارتوں،ڈویژنز، محکموں، خودمختار محکموں، نیم خود مختار اداروں اور کارپوریشنز میں 1 تا 5 سکیل کی نئی اسامیوں کی تخلیق اور موجودہ خالی اسامیوں پر بھرتی پر پابندی عائد کردی ہے۔

 وفاقی کابینہ نے رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت مذکورہ فیصلہ کی منظوری دی ہے، فیصلے کے مطابق ٹیکنکل و خصوصی کیڈر کے علاوہ 1 تا 5 گریڈ کی نئی اسامیوں کی تخلیق نہیں ہوگی، کابینہ کے فیصلہ کے مطابق موجودہ اسامیوں پر نئی بھرتی بھی نہیں کی جائے گی، پہلے بھرتی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد مذکورہ اسامیاں ختم کر دی جائیں، ان اسامیوں کی تمام سروسز آؤٹ سورس کر دی جائیں، کاموں کیلئے نجی شعبے کی خدمات حاصل کی جائیں، ٹیکنکل اور خصوصی کیڈر جو آؤٹ سورس نہیں کیے جا سکتے یا مذکورہ سروسز کے حامل ماہرین نجی شعبے سے دستیاب نہ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد بھرتی کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak