صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازم کیخلاف مس کنڈکٹ ثابت کرنا آجر کی ذمے داری سپریم کورٹ، تفصیلی فیصلہ جاری

  • پاکستان
ملازم کیخلاف مس کنڈکٹ ثابت کرنا آجر کی ذمے داری سپریم کورٹ، تفصیلی فیصلہ جاری

اسلام آباد (آئی این پی)سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملازم کیخلاف مس کنڈکٹ ثابت کرنا آجر کی ذمے داری ہے ، برطرفی کے مقدمات میں شواہد شک و شبہ سے بالاتر ہونے چاہئیں۔

12صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریر کیا جس کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کا وہ حکم کالعدم قرار دیا گیا اور جس میں ایک ملازم کی برطرفی کو برقرار رکھا گیا تھا۔سپریم کورٹ نے فیصلے میں مزید لکھا کہ آجر پر لازم ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے ٹھوس شواہد پیش کرے کہ فیصلہ کسی انتقام، جانبداری یا تعصب پر مبنی نہیں تھا۔مقدمے کے حقائق کے مطابق دانت کے درد کی وجہ سے درخواست گزار نے ڈینٹل سرجن سے رجوع کیا اور طبی اخراجات کی واپسی کے لیے درخواست دی تاہم ہیومن ریسورس منیجر کی جانب سے اسے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ اس نے 10 ہزار روپے کا جعلی میڈیکل بل جمع کرایا ہے ۔عدالت عظمی ٰنے آبزرو کیا کہ جب ریکار ڈ پر متضادر سیدیں موجود تھیں تو انکوائری افسر کیلئے لازم تھا کہ وہ ہسپتال سے کسی گواہ کو ثبوت اور تصدیق کے لیے طلب کرتا اور درخواست گزار کو جرح کا حق دیا جاتا۔لیبر قوانین کے تحت ڈومیسٹک انکوائری کو اگر اس قدر سرسری لیا جائے تو اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نوید اکرم مبلغ سے قاتل تک، کم عمری میں مذہبی رجحانات

برطانوی جریدہ گرائے گئے 4رافیل طیاروں کے نمبر سامنے لے آیا

دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری، ٹاپ 5 میں 3 عرب خاندان بھی شامل

ٹرمپ نے بی بی سی پر 10ارب ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا

آج قوم سے خطاب کرینگے

افغانستان میں17لاکھ افراد غذائی بحران کا شکار:اقوام متحدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak