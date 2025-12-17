صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیاری پراسیکیوشن نظام انصاف کی بنیاد:چیف جسٹس ہائیکورٹ

  • پاکستان
معیاری پراسیکیوشن نظام انصاف کی بنیاد:چیف جسٹس ہائیکورٹ

پراسیکیوشن افسروں کی تربیت اور کیس مینجمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم سے سیکرٹری پراسیکیوشن اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی ملاقات

 لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم سے سیکرٹری پراسیکیوشن پنجاب سلمان غنی اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے ملاقات کی، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس بات پر زور دیا کہ معیاری پراسیکیوشن انصاف کے نظام کی بنیاد ہے اور اس ضمن میں پراسیکیوشن افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت، کیس مینجمنٹ اور قانونی معاونت کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے ،انہوں نے عدلیہ اور پراسیکیوشن کے درمیان باہمی تعاون کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس طرح کی مشاورت سے مقدمات کے جلد اور منصفانہ فیصلوں میں مدد ملے گی،ملاقات میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی بروقت فراہمی اور عوام کے اعتماد کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا،ملاقات میں صوبے میں زیرِ التوا اور اہم نوعیت کے مقدمات کی مؤثر، جامع اور معیاری پراسیکیوشن سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا،ملاقات کے دوران اس امر پر زور دیا گیا کہ مقدمات کی بروقت پیروی، شواہد کی درست تیاری اور پراسیکیوشن و عدالتی نظام کے درمیان بہتر رابطہ انصاف کی فراہمی کے عمل کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے ، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے چیف جسٹس کو محکمہ پراسیکیوشن کی کارکردگی، درپیش چیلنجز اور اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا، جبکہ سیکرٹری پراسیکیوشن سلمان غنی نے ادارہ جاتی ہم آہنگی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak