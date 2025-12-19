شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلئے پالیسی ڈرافٹ تیار
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)کی ایک اور شرط پر عمل درآمدکے لئے اقدامات تیز کردئیے اور شوگر سیکٹرکو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلئے پالیسی کا مسودہ تیار کرلیا ۔
حکام وزارت نیشنل فوڈسکیورٹی نے بتایا کہ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلئے پالیسی کا مسودہ تیار کیا گیا ہے ، جس کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ پالیسی کے تحت نئی شوگر ملوں پر عائد پابندی اور شوگرملز لگانے کیلئے صوبائی حکومت کی اجازت کی شرط ختم کرنے کی تجاویز ہیں،شوگر ملز کو خام چینی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی تاہم شوگر ملز کرشنگ سیزن میں خام چینی کی درآمد نہیں کرسکیں گی ۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو ختم اور شوگرسیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لئے قوانین میں ترامیم کی تجاویز دی گئی ہیں۔حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو شوگر سیکٹر ڈی ریگولیٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور17 جولائی کو وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلئے وزیر توانائی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی تھی۔