جسٹس جہانگیری کیخلاف فیصلہ اسلام آباد بار کی آج ہڑتال

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری معاملہ پر ہڑتال کا اعلان کردیا۔

بار کے صدر چودھری نعیم گجر اور سیکرٹری عبدالحلیم بوٹو کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اسلام آبادبار ایسوسی ایشن قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے ،ہم ہمیشہ اس امر کے خلاف کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو،اسلام آبادبار ایسوسی ایشن غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ کی مذمت کرتی ہے ، کسی بھی کیس کا فیصلہ تمام قانونی مندرجات پورا کیے بغیر نہیں دینا چاہیے ،اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اس غیر آئینی فیصلہ کے خلاف آج بروزجمعہ کو مکمل ہڑتال کرے گی، وکلا کی جانب سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیاجائے گا۔

