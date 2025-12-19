صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متروکہ وقف املاک بورڈ ملازمین کی تنخواہوں،پنشن میں اضافہ منظور

  • پاکستان
متروکہ وقف املاک بورڈ ملازمین کی تنخواہوں،پنشن میں اضافہ منظور

لاہور(خبر نگار)چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان نے ملازمین کی تنخواہوں، ہاؤس رینٹ اور پنشن میں اضافے کی منظوری دے دی۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے کہ بجٹ 2025-26 کے نوٹیفکیشن کے مطابق ای ٹی پی بی ملازمین کو ریلیف فراہم کیا جائے گا ۔ چیئرمین ای ٹی پی بی کی آمد پر ہیڈ آفس میں ملازمین نے پرتپاک استقبال کیا اور  پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔چیئرمین ای ٹی پی بی نے ہیڈ آفس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جائزہ لیا اور پانی کی کوالٹی چیک کی۔صاف پانی کی فراہمی کیلئے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے احکامات جاری کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ،122ارب روپے منافع

ڈالرسستا،چاندی بلندسطح پر،سونا2200روپے مہنگا

گاڑیوں کی خریداری کیلئے قرضوں میں 35فیصداضافہ

صنعتکاروں کا ڈیمرج ڈیٹنشن چارجز معاف کرنیکا مطالبہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak