صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرمبادلہ ذخائر 21ارب ڈالر کیساتھ 4سال کی بلندترین سطح پرپہنچ گئے

  • پاکستان
زرمبادلہ ذخائر 21ارب ڈالر کیساتھ 4سال کی بلندترین سطح پرپہنچ گئے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ملکی مجموعی ذخائر 21ارب ڈالر کیساتھ 4سال کی بلندترین سطح پرپہنچ گئے ،ملکی مجموعی ذخائر میں 1 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔

سٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف سے موصول ہونے والی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط زرمبادلہ کے ذخائر میں شامل ہونے کے بعد ملکی مجموعی ذخائر 2021 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی ذخائر بڑھ کر 21 ارب 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سٹیٹ بینک کے پاس موجود زرمبادلہ کے ذخائر میں ایک ارب 30 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد سٹیٹ بینک کے ذخائر 14 ارب 58 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 15 ارب 88 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے زرمبادلہ کے ذخائر میں بھی 17 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد کمرشل بینکوں کے ذخائر بڑھ کر 5ارب 20 کروڑڈالر ہو گئے ہیں۔معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری ڈالر ذخائر اب آئی ایم ایف کے مقررہ بینچ مارک کے مطابق تین ماہ کی درآمدات کے برابر ہو چکے ہیں، جو ایک اہم معاشی سنگِ میل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:نئی ٹیموں کی بولی،بنیادی قیمت40لاکھ ڈالرز مقرر

بھارتی پرچم لہرانے ،جرسی پہننے پر قومی کبڈی پلیئرمشکل میں

سہ ملکی سیریز،انڈر 19ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان کی رکن اسمبلی سیدہ آمنہ بتول کی فیفا میں تقرری

تھائی لینڈ کی ملکہ کا جنوب مشرقی ایشیائی گیمز میں گولڈ میڈل

تیسرا ٹیسٹ،کیوی اوپنرز نے 26سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak