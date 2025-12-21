صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 مئی : سابق ایم پی ایزکی انٹرا کورٹ اپیلوں کی کل سماعت

  • پاکستان
9 مئی : سابق ایم پی ایزکی انٹرا کورٹ اپیلوں کی کل سماعت

ہائیکورٹ نے سابق ممبران اسمبلی کا ریکارڈ پیش کرنے کیلئے مہلت دے رکھی ہے عدالت نے حقائق کے برعکس قید کی سزائیں دیں:اپیل کنندگان احمد بھچر،احمد چٹھہ

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں 9 مئی کے سزا یافتہ پی ٹی آئی کے سابق اراکین اسمبلی احمد خان بھچر اور محمد احمد چٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں دورکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پرکل 22 دسمبر  کو سماعت کرے گا ،عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سرنڈر نہ کرنے والے سابق ممبران اسمبلی کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے ، اپیل کنندگان نے موقف اپنا رکھا ہے کہ اے ٹی سی کورٹ نے حقائق کے برعکس ان کو 9 مئی کیسوں میں دس دس سال قید کی سزائیں دیں،الیکشن کمیشن نے سپیکر کے ریفرنس بھیجے بغیر انہیں نا اہل کر دیا، سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

بیوی اور بیٹی کاقتل کیس :ملزم ڈی ایس پی کی ضمانت منسوخ

مریدکے :ٹرالر نے 2 بھائی کچل ڈالے ، شادی والے گھر ماتم

پنجاب:مبینہ پولیس مقابلے ، 4ملزم ہلاک،ایک گرفتار

قصور :بھارتی شہری پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر گرفتار

خاتون کے اندھے قتل کا سراغ قاتل دوسرا شوہر نکلا، لاش برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak