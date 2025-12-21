میونسپل کمشنر کراچی کو باہر جانے سے روک دیا، طیارے سے آف لوڈ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ادارے امیگریشن نے اسٹاپ لسٹ میں نام شامل ہونے کے سبب میونسپل کمشنر کراچی افضل زیدی کو بیرون ملک سفر سے روک دیا اور ترکیہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کردیا گیا۔
ذرائع کے مطابق میونسپل کمشنر افضل زیدی گزشتہ شب ترکش ایئرلائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے استنبول جا رہے تھے ، تاہم امیگریشن کاؤنٹر عملے نے اسٹاپ لسٹ میں نام شامل ہونے کی وجہ سے انہیں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں ترکیہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کردیاگیا۔ذرائع نے بتایا کہ امیگریشن حکام کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ فہرست میں نام شامل ہونے کے سبب فضائی سفر نہیں کرسکتے ، پہلے اسٹاپ لسٹ سے نام نکلوائیں یا عدالت سے اجازت لے کر آئیں پھر بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ذرائع کے مطابق مختلف الزامات کے سبب درجنوں افسران کو خصوصی واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔