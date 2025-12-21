صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کیخلاف درخواست کی کل سماعت

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کیخلاف درخواست کی سماعت کل 22 دسمبرکو جسٹس فاروق حیدر کریں گے۔

 ایڈووکیٹ منیر احمد  کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنا یا گیا ہے کہ پولیس کم عمر بچوں پر ایف آئی آرز درج کررہی ہے ، قانون سازی کرکے بھاری جرمانے عائد کئے جا رہے ہیں،شہریوں کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دینے کی بجائے جرمانہ اور ایف آئی آر کرنا درست نہیں ، استدعا ہے عدالت بھاری جرمانوں کیلئے کی گئی ترامیم کالعدم قرار دے۔

