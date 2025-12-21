صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کمرۂ عدالت کے باہر گر گئیں، ہسپتال منتقل

  • پاکستان
شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کمرۂ عدالت کے باہر گر گئیں، ہسپتال منتقل

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریکِ انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کمرۂ عدالت کے باہر گرگئیں۔

کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وکیل سلمان شاہد نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ جیل میں قائم کمرۂ عدالت کے باہر گر گئیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کی اہلیہ کیسز کی پیروی کیلئے کوٹ لکھپت جیل آئی تھیں۔وکیل سلمان شاہد نے یہ بھی بتایا کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، اُن کے پاؤں میں موچ آئی ہے۔

