بانی پی ٹی آئی پر ہتک عزت دعویٰ، شہباز کے گواہ پر جرح مکمل

گواہ عدنان رضا نے اپنا بیان قلمبند کروایا ، وکیل محمد حسین چوٹیا نے جرح کی بانی پی ٹی آئی نے جھوٹا الزام بارباردہرایا،وزیراعظم کیخلاف انتشار پھیلا :گواہ

لاہور (کورٹ رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کے روبرو شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کیخلاف ہتک عزت دس ارب روپے ہرجانے کے دعویٰ کی سماعت گزشتہ روز ہوئی،عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کے گواہ عدنان رضا کا بیان قلمبند کیا ،بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین چوٹیا نے گواہ پر جرح مکمل کر لی ۔گواہ نے کہا کہ میری اور پورے خاندان کی وابستگی مسلم لیگ ن سے ہے ، شہباز شریف وزیراعظم کو عوام کی خدمت کرتے دیکھ رہے ہیں ، تین بار وزیراعلیٰ رہے ہیں اور دو بار وزیراعظم منتخب ہوئے ۔ اپریل 2017 کو بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ شہباز شریف اور انکے خاندان میں سے کسی نے دس ارب روپے کی آفر کی ، پھر یہی بات نیوز پروگرامز میں بھی دہرائی گئی ،بانی پی ٹی آئی نے الزام باربار دہرایا ، نو مئی 2017 کو میں نے اخبار میں پڑھا کہ شہباز شریف نے انہیں لیگل نوٹس بھیجا ہے ، یہ جھوٹا الزام ہے ،اس الزام کی وجہ سے لوگوں میں شہباز شریف کے خلاف انتشار پھیلا ، بعد میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ن لیگ ہمارے حلقے سے ہار گئی ۔

بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سوال پوچھا کہ آپ نے جتنے وقوعے لکھوائے ہیں یہ سارے پنجاب کے نہیں ہیں ، گواہ نے کہا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب میں ہوئے ہیں میں نے یہ سارے پروگرام ٹی وی میں دیکھے ہیں۔وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے لفظ منتخب کا استعمال کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن سے ساز باز کر کے فارم 47 سے آئے ہیں ، گواہ نے کہا یہ غلط ہے کہ شہباز شریف ساز باز کر کے آئے ہیں ۔ وکیل نے پوچھا آپ نے کیس کا نام لیا کہ پانامہ کیس ،یہ کیس کیا تھا ،گواہ نے کہا کہ یہ باہر کی جائیداد کا تھا جو نواز شریف اور انکے بچوں پر الزام لگایا ، نواز شریف پانامہ کی وجہ سے نااہل نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نااہل ہوئے ۔وکیل نے سوال کیا کہ کوئی فیصلہ میرٹ پر بری ہونے کا پیش کر سکتے ہیں ؟،گواہ نے کہانہیں میں کوئی فیصلہ پیش نہیں کر سکتا ۔ وکیل نے کہان لیگ الیکشن بانی پی ٹی آئی کے الزامات کی وجہ سے نہیں بلکہ کرپشن کی وجہ سے ہاری ہے ۔گواہ نے کہا نہیں یہ غلط ہے کہ ن لیگ کرپشن کی وجہ سے ہاری ۔اس سے قبل سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد اوروفاقی وزیراطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیانات پر جرح مکمل ہوچکی ہے ۔

مزید پڑہیئے

