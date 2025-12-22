صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتوار سال کا سب سے چھوٹا دن، طویل ترین رات رہی

  • پاکستان
لاہور (این این آئی)پاکستان سمیت شمالی نصف کرے میں اتوار کو رواں سال کا سب سے چھوٹا دن اور طویل ترین رات رہی ۔

 پاکستان میں لاہور اور اس کے نواح میں دن کا دورانیہ کم و بیش 10 گھنٹے دس منٹ اور رات کا دورانیہ 13 گھنٹے 50 منٹ تھا جبکہ دوسرے شہروں میں چند منٹوں کا فرق بتایاگیا ۔ 21 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا اور رات کی طوالت سال کی دیگر راتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ ماہرین کے مطابق اِس عمل کو فلکیاتی طور پر راس الجدی کہا جاتا ہے ، اس کے بعد دن کے دورانیے میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ۔

