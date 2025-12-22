اتوار سال کا سب سے چھوٹا دن، طویل ترین رات رہی
لاہور (این این آئی)پاکستان سمیت شمالی نصف کرے میں اتوار کو رواں سال کا سب سے چھوٹا دن اور طویل ترین رات رہی ۔
پاکستان میں لاہور اور اس کے نواح میں دن کا دورانیہ کم و بیش 10 گھنٹے دس منٹ اور رات کا دورانیہ 13 گھنٹے 50 منٹ تھا جبکہ دوسرے شہروں میں چند منٹوں کا فرق بتایاگیا ۔ 21 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا اور رات کی طوالت سال کی دیگر راتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ۔ ماہرین کے مطابق اِس عمل کو فلکیاتی طور پر راس الجدی کہا جاتا ہے ، اس کے بعد دن کے دورانیے میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ۔