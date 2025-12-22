صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی:پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو نے آڈٹ رپورٹس کی تحقیقات کا عمل تیز کردیا

  • پاکستان
لاہور(آن لائن)پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو نے سرکاری محکموں کی آڈٹ رپورٹس کی چھان بین کا سلسلہ تیز کر دیا ہے ۔

کمیٹی کے مطابق بزدار دور میں ایک سال میں 20 ارب روپے سے زائد مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جو مالی سال 2021-22 کی آڈٹ رپورٹس میں رپورٹ ہوئی تھیں۔پی اے سی ٹو کی رپورٹ کے مطابق مجموعی 20ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں میں سے 7 ارب روپے کی ریکوری مکمل ہو چکی ہے ، جبکہ دیگر 5 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری ہیں۔

