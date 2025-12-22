صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنشن اورتنخواہ ایک ساتھ لینے پرپابندی ختم کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
پنشن اورتنخواہ ایک ساتھ لینے پرپابندی ختم کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے پنشن اور تنخواہ ایک ساتھ لینے پر عائد پابندی ختم کر دی۔

جاری نوٹیفکیشن میں  کہا گیا کہ پنشن کیسز میں 22 اپریل اور 19 جون کے آفس میمورنڈمز فوری ختم کر دیئے گئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پنشن اور تنخواہ دونوں لینے کی اجازت بحال کر دی گئی ہے ۔ نئے نوٹیفکیشن میں وزارت خزانہ کی جانب سے دوبارہ ملازمت سے متعلق احکامات واپس لینے کا اعلان کیا گیا اور ریٹائرڈ افسران کو دوبارہ ملازمت پر مکمل مالی مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ ڈبل بینیفٹ سکیم بحال کر دی گئی جس کے تحت ریٹائرڈ ملازمین دوبارہ تعیناتی پر تنخواہ اور پنشن بھی لیں گے ۔

