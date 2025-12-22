پنشن اورتنخواہ ایک ساتھ لینے پرپابندی ختم کرنیکا نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے پنشن اور تنخواہ ایک ساتھ لینے پر عائد پابندی ختم کر دی۔
جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ پنشن کیسز میں 22 اپریل اور 19 جون کے آفس میمورنڈمز فوری ختم کر دیئے گئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پنشن اور تنخواہ دونوں لینے کی اجازت بحال کر دی گئی ہے ۔ نئے نوٹیفکیشن میں وزارت خزانہ کی جانب سے دوبارہ ملازمت سے متعلق احکامات واپس لینے کا اعلان کیا گیا اور ریٹائرڈ افسران کو دوبارہ ملازمت پر مکمل مالی مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ ڈبل بینیفٹ سکیم بحال کر دی گئی جس کے تحت ریٹائرڈ ملازمین دوبارہ تعیناتی پر تنخواہ اور پنشن بھی لیں گے ۔