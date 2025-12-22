صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کل PIAکی تاریخی نجکاری، شفا فیت یقینی بنائینگے :مشیر وزیراعظم

اسلام آباد (این این آئی) وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا 23 دسمبر اسلام آباد میں پی آئی اے کی تاریخی نجکاری کا دن ہے ۔

 نجی ٹی وی کے مطابق محمد علی نے اپنے بیان میں کہا پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کی نجکاری 23 دسمبر کو ہوگی، عارف حبیب، ایئربلیو اور لکی کنسورشیم بولی میں حصہ لیں گے ۔ نجکاری میں فوجی فر ٹیلائزر براہ راست بڈنگ میں شامل نہیں ہوگی، کامیاب کنسورشیم کے ساتھ بعد میں شمولیت کا امکان ہے ۔انھوں نے کہا پی آئی اے کی نجکاری منگل کو شفافیت کے ساتھ یقینی بنائی جائے گی، یہ دہائیوں بعد ہونے والی سب سے بڑی نجکاری ہے ۔ پی آئی اے کی نجکاری میں طریقہ کار پہلے سے سخت کیا گیا ہے ۔

