صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوج غزہ بھیجنے کی غلطی نہ کی جائے : فضل الرحمن

  • پاکستان
فوج غزہ بھیجنے کی غلطی نہ کی جائے : فضل الرحمن

پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ملنے کے باوجود مولوی کہلوانا پسند کروں گا

 کراچی(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک، آئی این پی)سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے فوج غزہ بھیجنے کی غلطی نہ کی جائے ، دنیا جانتی ہے 27ویں ترمیم یکطرفہ ہوئی ہے ،ہمیں آئین کومتنازعہ بنانے سے گریزکرنا چاہیے ۔کراچی میں کامران ٹیسوری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ گورنرسندھ کا دعوت دینے پر شکر گزار ہوں۔اُنہوں نے کہا کہ سیاسی رائے جوبھی ہومگرایک دوسرے کوعزت دینا روایات کا حصہ ہے ، جس کو بچانے کی آج ہم بڑی جدوجہد کررہے ہیں، پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ملنے کے باوجود مولوی کہلوانا پسند کروں گا۔

گورنر نے مولانافضل الرحمن کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری تفویض کی ، جو انہیں سیاسی یکجہتی، اسلامی برادرممالک سے تعلقات میں بہتری کیلئے مثالی کردار پر دی گئی۔مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی قوت کے طور پر نہیں، سیاسی قوت کے طور پر مضبوط ہونا دفاعی قوتوں کا نہیں عوام اور سیاست دانوں کا حق ہے ۔سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ ہمیں 70سال کی افغان پالیسی کوڈسکس کرنا چاہیے ، ہمیں اپنی افغان پالیسی پربھی غورکرنا چاہیے ، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہیں ہماری اپنی توناکامی نہیں، آئین کہتا ہے قانون سازی قرآن وسنت کے مطابق ہوگی۔

مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ 18 سال سے کم عمرشادی، گھریلوتشدد کے حوالے سے اسلام کے منافی قانون سازی ہوئی، دینی مدارس بھی ایک ادارہ ہے ،ہم سب چیزوں میں پیچھے جا رہے ہیں، اگر ٹاپ رینکنگ میں ہیں تودینی مدارس کے حوالے سے ہیں۔اُن کا کہنا تھا کہ دفاعی اداروں کے حوالے سے ہماری پوزیشن مضبوط ہوئی ہے ، ہم اس تسلسل کودیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے، عوام کے ووٹ کے حق کوتسلیم کرنا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ ملک میں یکساں نصاب سے متعلق بات ہو سکتی ہے ،پیس کیپنگ فورس کے حوالے سے پاکستان قطعی یہ غلطی نہ کرے ، ہمیں عالمی سطح پرمتنازعہ نہیں بننا چاہیے ۔مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ مہاجرین کوہمیں مہمان کے طورپرڈیل کرنا چاہیے ، افغانستان اورپاکستان کے درمیان دوطرفہ مسئلہ ہے ۔اُنہوں نے کہا کہ پاکستان کوکسی ایسی فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کا نشانہ فلسطینی ہوں،فلسطین فوج ہرگز نہ بھیجی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak