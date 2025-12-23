صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملی یکجہتی کونسل میں مزید جماعتوں کو شامل کرنیکافیصلہ

کونسل کی مشاورت سے قائم کمیٹی ا کابرین کو شمولیت کی دعوت دے گی پلیٹ فارم غیرسیاسی ، فروغ مذہبی ہم آہنگی کیلئے ضابطہ اخلاق جاری کیا جا ئیگا

 اسلام آباد (سیدقیصرشاہ)ملی یکجہتی کونسل نے قومی سطح پر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے کونسل کا دائرہ کار بڑھانے سمیت اس میں دیگرمذہبی ، سیاسی جماعتوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ملک بھر میں فرقہ واریت ، انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے مشترکہ عملی جدوجہد کی جاسکے ، اس ضمن میں تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں کی قیادت سے رابطے کئے جائیں گے اورکونسل میں پہلے سے شامل جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت سے کمیٹی قائم کی جائے گی جو تمام مذہبی جماعتوں کے اکابرین سمیت جید علما ومشائخ سے ملاقاتیں کرکے انہیں کونسل میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دے گی، ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم غیرسیاسی رکھاجائے گااورمذہبی ہم آہنگی کے فر وغ کے لئے ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا جائے گا۔ 

