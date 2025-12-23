ملک گیر پولیو مہم اختتام پذیر ، 4 کروڑ 46 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن مکمل
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت کے مطابق سال 2025 کی آخری قومی انسدادِ پولیو مہم میں 4 کروڑ 46 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔۔۔
پولیو مہم ملک بھر میں 15تا 21 دسمبر جاری رہی، پنجاب میں 2کروڑ 29لاکھ، سندھ میں 1کروڑ 6لاکھ، خیبر پختونخوا میں 71 لاکھ 57 ہزار ،بلوچستان میں 25 لاکھ 83 ہزار ، اسلام آباد میں 4 لاکھ 50 ہزار ، گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 74 ہزار ، آزاد کشمیر میں 7 لاکھ 14 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔