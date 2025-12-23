اسلام آباد ایکسپریس کے انجن کا پہیہ ٹوٹ گیا، حادثہ سے بچ گئی
اسلام آباد (دنیا نیوز) راولپنڈی سے لاہور آنے والی اسلام آباد ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ریلوے ترجمان کے مطابق ٹرین کے انجن کا ایک پہیہ لالہ موسیٰ سٹیشن کے قریب ٹوٹ گیا۔
ٹرین لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھی، پہیہ ٹوٹنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ دوسری جانب راولپنڈی سے لاہور جانے والی ٹرین سرائے عالمگیر کے پاس روک دی گئی، ٹرین کافی دیر سے رکے ہونے پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ریلوے ٹیم متاثرہ ٹرین کی بحالی میں مصروف ہے ، بحالی کا عمل مکمل ہوتے ہی ٹرین روانہ کر دی جائے گی۔