اسلام آباد ایکسپریس کے انجن کا پہیہ ٹوٹ گیا، حادثہ سے بچ گئی

  پاکستان
اسلام آباد ایکسپریس کے انجن کا پہیہ ٹوٹ گیا، حادثہ سے بچ گئی

اسلام آباد (دنیا نیوز) راولپنڈی سے لاہور آنے والی اسلام آباد ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ریلوے ترجمان کے مطابق ٹرین کے انجن کا ایک پہیہ لالہ موسیٰ سٹیشن کے قریب ٹوٹ گیا۔

 ٹرین لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھی، پہیہ ٹوٹنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ دوسری جانب راولپنڈی سے لاہور جانے والی ٹرین سرائے عالمگیر کے پاس روک دی گئی، ٹرین کافی دیر سے رکے ہونے پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ریلوے ٹیم متاثرہ ٹرین کی بحالی میں مصروف ہے ، بحالی کا عمل مکمل ہوتے ہی ٹرین روانہ کر دی جائے گی۔ 

