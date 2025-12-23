وزارتِ صحت نے مقامی ویکسین پالیسی وزیراعظم کو ارسال کردی
پالیسی کی کابینہ سے منظوری کے بعد تمام اقسام کی ویکسینزملک میں تیارہونگی ملکی ویکسین کی بدولت 2030تک1ارب 20کروڑ ڈالر زرمبادلہ کی بچت متوقع
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزارتِ صحت نے مقامی ویکسین پالیسی وزیراعظم کو ارسال کر دی ہے ۔وزارتِ صحت کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف مقامی ویکسین پالیسی پر جلد اجلاس طلب کریں گے جس میں ماہرین سے مشاورت کے بعد پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔
پالیسی کے تحت سال 2030 تک ہر قسم کی ویکسین مقامی سطح پر تیار کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، اس اقدام سے مقامی فارماسیوٹیکل صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، دوسری جانب مقامی ویکسین کی تیاری کے نتیجے میں 2030 تک ایک ارب 20 کروڑ ڈالر کے قیمتی زرمبادلہ کی بچت متوقع ہے جبکہ بھارت اور چین پر ویکسین کے لیے انحصار بھی کم ہو جائے گا۔وزارتِ صحت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ کابینہ سے منظوری کے بعد بچوں کی 13 ویکسینز سمیت دیگر تمام اقسام کی ویکسینز مقامی طور پر تیار کی جا سکیں گی۔ پاکستان اس وقت سالانہ 50 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی ویکسین درآمد کرتا ہے۔