کراچی : کال سینٹر جرائم کا گڑھ، 6 کروڑ ڈالر کا آن لائن فراڈ پکڑلیا : وزیر داخلہ سندھ

  • پاکستان
ڈی ایچ اے میں غیر قانونی کال سینٹر بیرون ملک سرمایہ کاری کے نام پر جھانسہ دیتارہا، 15غیر ملکی اور 19پاکستانی گرفتار 37کمپیوٹر، 40موبائل فون ، 10ہزار سمز برآمد،لوٹی گئی رقم بٹ کوائن اور امریکی ڈالرز میں منتقل کی جاتی تھی:ضیالنجار

کراچی (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن چکے ہیں اور ان کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جا رہا تھا۔کراچی میں ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) طارق نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ این سی سی آئی اے نے انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 18 دسمبر کو ڈی ایچ اے فیز 6 میں قائم ایک غیر قانونی کال سنٹر پر چھاپہ مارا، کارروائی کے دوران 15 غیر ملکیوں اور 19 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزم کال سنٹر کے ذریعے بیرون ملک مقیم افراد کو سرمایہ کاری کے نام پر منافع کا جھانسہ دے کر لوٹ رہے تھے ۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق تقریباً 60 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشنز کے ذریعے فراڈ کیا جا رہا تھا، جبکہ لوٹی گئی رقم بٹ کوائن اور امریکی ڈالرز کی صورت میں منتقل کی جاتی تھی، کارروائی کے دوران ملزموں کے قبضے سے 37 کمپیوٹر، 40 موبائل فون اور 10 ہزار سے زائد سمز برآمد کی گئیں۔

