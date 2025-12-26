صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کی نجکاری بڑی کامیابی

  • پاکستان
پی آئی اے کی نجکاری بڑی کامیابی

اسلام آباد(اے پی پی)وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق معاہدہ ایک بڑی کامیابی ہے اسے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھنا چاہیے، قومی ایئرلائن کی نجکاری سے متعلق پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں بے بنیاد ہیں۔

جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں خرم شہزاد نے کہا کہ جس کمپنی کی نجکاری کی گئی ہے اس کی خالص مالیت صرف 9 ارب روپے ہیجبکہ حکومت کو اس معاہدے کے تحت آج کی تاریخ میں 55 ارب روپے کی قدر حاصل ہو رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے ہر سال قومی خزانے کو تقریبا 50 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہی تھی۔انہوں نے کہا کہ اگر نجکاری کے بعد کمپنی بہتر انداز میں چلائی گئی تو یہ نقصان کا باعث بننے کے بجائے ٹیکس دینے اور معیشت میں حصہ ڈالنے والا ادارہ بن سکتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak