صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم کے افکار مشعل راہ

  • پاکستان
قائداعظم کے افکار مشعل راہ

لاہور (اے پی پی) سابق وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ قائداعظم کے افکار، استقامت اور انتھک محنت قوم کیلئے مشعل راہ ہے۔

قائداعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر یہاں جاری اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ قوم بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے ، قائداعظم کے افکار ، استقامت اور انتھک محنت قوم کیلئے مشعل راہ ہے ۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ بابائے قوم نے اپنی غیر معمولی لگن ، عزم اور جدوجہد سے پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلا، قائداعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور شخصیت نے برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کو ایک مقصد کیلئے اکٹھا کیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ قائداعظم کی جمہوریت ، قانون کی حکمرانی اور مساوات سے عبارت زندگی قوم کا نصب العین ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے :نقدی ،زیورات، موبائل فونز لوٹ لئے

ٹریفک حادثات ،پیرافورس اہلکار سمیت 2 جاں بحق

شمالی چھاؤنی :دو بہنوں کی موت پولیس نے خودکشی قرار دیدی

کراچی :کال سنٹرز جرائم کا گڑھ، 6کروڑڈالر کا فراڈ پکڑاگیا

پشاور:ناکے پر 2لاکھ روپے کے جعلی کرنسی نوٹ برآمد ،ملزم گرفتار

مریدکے :لڑکے پر نامعلوم افراد کا وحشیانہ تشدد، مردہ سمجھ کر پھینک گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak