مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان کو تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والے 19 ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ،جس کے بعد ان ارکان کو ایک سال سے زائد کی تنخواہیں ملنے کیلئے راہ ہموار ہوگئی جس کے لئے وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کوگرین سگنل دے دیا۔
وزارت قانون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ہونے والے ارکان کا پہلا نوٹیفکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا،قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے بحال ایم این ایز کو تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے ورکنگ شروع کردی ،19ایم این ایزکو 11کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی متوقع ہے ،ہر ایم این اے کو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے ملیں گے ، ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد ان ارکان کو جنوری میں ادائیگیاں متوقع ہیں ،بحال ہونے والوں میں 16 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔