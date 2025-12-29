صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملا ملٹری الائنس فطری

  • پاکستان
ملا ملٹری الائنس فطری

جھنگ(آئی این پی ) چیئرمین پاکستان علما کونسل مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ملا ملٹری الائنس کی بات کرنے والے سن لیں، اللہ نے یہ الائنس فطری طور پر بنایا ہے۔

پہلی بار دنیا نے پاکستانی میزائل بھارت پر گرتے دیکھے ، پاکستان کو اس وقت داخلی استحکام کی ضرورت ہے ، وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی جسے قبول کر لینا چاہیے ، فضل الرحمن ن لیگ کے حلیف رہے ہیں، مستقبل میں بھی حلیف ہوں گے ۔جھنگ میں پریس کانفرنس کے دوران طاہر اشرفی نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پرمورخ صدیوں تک لکھتا رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں :شہر ی لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور:باراتیوں کی ویگن نہر میں جا گری،1جاں بحق ، 11زخمی

لڑکی نے شادی سے چند روز قبل خودکشی کر لی

سیالکوٹ :مبینہ پولیس مقابلہ میں زیر حراست ملزم ہلاک

چترال:گھرمیں بھائی،سابق بیوی،3سالہ بچی قتل،ملزم فرار

ڈسکہ: چار مختلف وارداتوں میں شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak