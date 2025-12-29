بھارت کیساتھ جو بھی ہو گا برابری کی سطح پر ہو گا: نقوی
بھارتی ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی شوق نہیں،پی ایس ایل 23مارچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وسیم اکرم برانڈ ایمبیسڈر مقرر شاہینز ٹیم کو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں،ریڈ بال کے کوچ کا ابھی فیصلہ ہونا باقی، ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا، چیئرمین
لاہور(سپورٹس ڈیسک)چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ برابری کی سطح پر ہوگا، بھارتی ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں۔لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارتی انڈر 19 ٹیم کے رویے پر آئی سی سی سے بات ہوگی، آئی سی سی کو بھارتی رویے پر لکھ رہے ہیں۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے لیے وسیم اکرم کو برانڈ ایمبیسڈر مقررکیا ہے ، 26 مارچ کے بجائے پی ایس ایل 23 مارچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تمام فرنچائز کی مشاورت سے 23 مارچ کو پی ایس ایل شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے ۔چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد ملتان سلطان کی نیلامی کریں گے۔
ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا، پی ایس ایل کی 2نئی ٹیموں کے لیے 10پارٹیوں نے کوالیفائی کیا ہے ، پی ایس ایل ٹیموں کی بڈنگ 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوری ہمارے لیے اہم ہے ، ہماری ٹیمیں اچھی فروخت ہوں گی، نیوز چینل کو سپورٹس ایونٹ کی کوریج کے لیے وزیر اطلاعات سے درخواست کروں گا، کرکٹ اکیڈمی کو ریجن کی بہترین اکیڈمی بنانے کا ہدف ہے ، پاکستان شاہینز کو بھی ہم بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ریڈ بال کے کوچ کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے ، ٹیم اس پر کام کر رہی ہے ، آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے اب تک تین ہی ٹی ٹونٹی شیڈولڈ ہیں۔