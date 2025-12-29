صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کیساتھ جو بھی ہو گا برابری کی سطح پر ہو گا: نقوی

  • کھیلوں کی دنیا
بھارت کیساتھ جو بھی ہو گا برابری کی سطح پر ہو گا: نقوی

بھارتی ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی شوق نہیں،پی ایس ایل 23مارچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وسیم اکرم برانڈ ایمبیسڈر مقرر شاہینز ٹیم کو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں،ریڈ بال کے کوچ کا ابھی فیصلہ ہونا باقی، ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا، چیئرمین

لاہور(سپورٹس ڈیسک)چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ برابری کی سطح پر ہوگا، بھارتی ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں۔لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارتی انڈر 19 ٹیم کے رویے پر آئی سی سی سے بات ہوگی، آئی سی سی کو بھارتی رویے پر لکھ رہے ہیں۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے لیے وسیم اکرم کو برانڈ ایمبیسڈر مقررکیا ہے ، 26 مارچ کے بجائے پی ایس ایل 23 مارچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تمام فرنچائز کی مشاورت سے 23 مارچ کو پی ایس ایل شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے ۔چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد ملتان سلطان کی نیلامی کریں گے۔

ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا، پی ایس ایل کی 2نئی ٹیموں کے لیے 10پارٹیوں نے کوالیفائی کیا ہے ، پی ایس ایل ٹیموں کی بڈنگ 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوری ہمارے لیے اہم ہے ، ہماری ٹیمیں اچھی فروخت ہوں گی، نیوز چینل کو سپورٹس ایونٹ کی کوریج کے لیے وزیر اطلاعات سے درخواست کروں گا، کرکٹ اکیڈمی کو ریجن کی بہترین اکیڈمی بنانے کا ہدف ہے ، پاکستان شاہینز کو بھی ہم بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ریڈ بال کے کوچ کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے ، ٹیم اس پر کام کر رہی ہے ، آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے اب تک تین ہی ٹی ٹونٹی شیڈولڈ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بنگلہ دیش : طلبا کی سیاسی پارٹی 8 جماعتی اتحاد میں شامل

امریکا میں دیوالیہ ہونے والی کمپنیوں میں ریکارڈ اضافہ،ہزاروں لوگ بیروزگار

لیبیا کے آرمی چیف کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے اعزازسے نواز دیا گیا

کابل میں دھماکا : طالبان انٹیلی جنس چیف کامعاون ہلاک

بھارتی ریاست اترپردیش کی فائرنگ رینج میں دھماکا، 4فوجی زخمی

طالبان سپریم کورٹ سے سز ا،مرد اورخاتون کو سرعام کوڑے مارے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak