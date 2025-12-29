صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی ریاست اترپردیش کی فائرنگ رینج میں دھماکا، 4فوجی زخمی

  • دنیا میرے آگے
بھارتی ریاست اترپردیش کی فائرنگ رینج میں دھماکا، 4فوجی زخمی

لکھنو (اے پی پی)بھارتی ریاست اترپردیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ بڈکالا فائرنگ رینج میں ایک دھماکے میں چار بھارتی فوجی زخمی ہوگئے۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ساگر جین نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ واقعہ ہفتے کی شام اس وقت پیش آیا ،جب فائرنگ کی معمول کی مشقیں جاری تھیں،اچانک ایک دھماکہ ہواجس میں چار فوجی اہلکار زخمی ہوئے ۔مرزا پور اور بیہت کی پولیس ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی فوجیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ساگر جین نے بتایا کہ زخمیوں میں سے دو کو بعد میں تشویشناک حالت کے پیش نظر ضلع ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

براہ کرم شہرت کیلئے کسی اور کو ڈھونڈیں : صبا قمر

کم عمر بچوں کے مستقبل کی فکر میرا خوف :فیصل قریشی

ریحام رفیق کا ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا انکشاف

علی ظفر کے نئے گانے ’’رخسانہ‘‘ کی سوشل میڈیا پر دھوم

خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

فرانسیسی اداکارہ بریجت بردوت 91 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak