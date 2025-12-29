صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی بیڈمنٹن روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

  • عجائب دنیا
چینی بیڈمنٹن روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کی ایک معروف ٹیکنالوجی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ بیڈمنٹن کھیلنے والے روبوٹ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

اس جدید روبوٹ نے چین کے صوبہ ژی جیانگ کے شہر شاشِنگ میں ملک کے چند بہترین بیڈمنٹن کھلاڑیوں کے خلاف کھیلتے ہوئے مجموعی طور پر1,452 مسلسل ریلیاں مکمل کیں۔گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق روبوٹ نے لگاتار 1,452 شاٹس کامیابی کے ساتھ واپس کیے، جس کے ذریعے موبائل روبوٹ کے ساتھ سب سے زیادہ مسلسل بیڈمنٹن کانٹر ہِٹس کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اس تاریخی کامیابی نے کھیل اور ٹیکنالوجی کے امتزاج کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں :شہر ی لاکھوں نقدی،قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور:باراتیوں کی ویگن نہر میں جا گری،1جاں بحق ، 11زخمی

لڑکی نے شادی سے چند روز قبل خودکشی کر لی

سیالکوٹ :مبینہ پولیس مقابلہ میں زیر حراست ملزم ہلاک

چترال:گھرمیں بھائی،سابق بیوی،3سالہ بچی قتل،ملزم فرار

ڈسکہ: چار مختلف وارداتوں میں شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak