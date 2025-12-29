صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپ ٹی وی پر نظر آنیوالے کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں

  • عجائب دنیا
آپ ٹی وی پر نظر آنیوالے کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں ایک حیران کن ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے، جس کے ذریعے اب ناظرین ٹی وی سکرین پر دکھائے جانے والے کھانوں کا ذائقہ براہِ راست محسوس کرسکیں گے۔

اس تجرباتی ڈیوائس کو ‘ٹیسٹ دی ٹی وی’ یا ٹی ٹی ٹی وی کا نام دیا گیا ہے، جسے میجی یونیورسٹی کے پروفیسر ہومی مِیاشِتا نے اپنی تحقیقی ٹیم کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ٹی وی بظاہر ایک عام فلیٹ سکرین جیسا لگتا ہے، مگر اس میں ایک خاص نظام نصب ہے جو دس بنیادی ذائقوں جیسے میٹھا، کھٹا، نمکین اور دیگر کو مخصوص تناسب میں سکرین پر منتقل کرتا ہے۔ ناظرین اس سکرین پر زبان پھیر کر کھانے کا ذائقہ براہِ راست محسوس کر سکتے ہیں جو وہاں دکھایا جا رہا ہو۔پروفیسر ہومی مِیاشِتا کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ انسانی تجربات کو نئی جہت دینا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak