صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبیا کے آرمی چیف کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے اعزازسے نواز دیا گیا

  • دنیا میرے آگے
لیبیا کے آرمی چیف کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے اعزازسے نواز دیا گیا

طرا بلس(مانیٹرنگ ڈیسک)لیبیا میں آرمی چیف جنرل محمد علی احمد الحداد اور 4 دیگر اعلیٰ فوجی افسروں کو ان کے آبائی شہر مصراتہ میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔۔۔

 جبکہ جنرل محمد الحداد کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کردیاگیا،تدفین سے قبل جنوبی طرابلس کے ایک فوجی اڈے پر فوجی افسروں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔اس موقع پر صدارتی کونسل کے سربراہ محمد المنفی نے اعلان کیا کہ تمام شہدا کو اگلے عہدے پر ترقی دی جا رہی ہے جس کے تحت جنرل محمد الحداد بعد از وفات فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز ہوگئے ۔واضح رہے 24 دسمبر کو لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد کا طیارہ ترکیہ کے شہر انقرہ سے روانہ ہونے کے بعد تباہ ہوگیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

براہ کرم شہرت کیلئے کسی اور کو ڈھونڈیں : صبا قمر

کم عمر بچوں کے مستقبل کی فکر میرا خوف :فیصل قریشی

ریحام رفیق کا ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا انکشاف

علی ظفر کے نئے گانے ’’رخسانہ‘‘ کی سوشل میڈیا پر دھوم

خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

فرانسیسی اداکارہ بریجت بردوت 91 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak