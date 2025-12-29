امریکا میں دیوالیہ ہونے والی کمپنیوں میں ریکارڈ اضافہ،ہزاروں لوگ بیروزگار
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک) امریکا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد دیوالیہ ہونے والی کمپنیوں کی تعداد 15 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور ہزاروں لوگ بیروزگار ہوچکے ہیں۔
میڈیارپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لگائے جانے والے ٹیرف کے اثرات سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں، امریکی حکومت کے تمام تر دعوؤں کے باوجود تصویر بالکل مختلف نظر آرہی ہے ، امریکا میں کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے معاملات رواں سال 2025 میں 15 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں جو کہ بہت خوفناک صورتحال ہے ۔امریکی کمپنیاں اس کا ذمہ دار ٹرمپ ٹیرف کو ٹھہرا رہی ہیں جبکہ مہنگائی اس صورتحال کو مزید خراب کرنے کا کام کررہی ہے۔