صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد ملزم کی درخواست ضمانت واپس لینے پر خارج

  • پاکستان
ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد ملزم کی درخواست ضمانت واپس لینے پر خارج

کراچی (سٹاف رپورٹر) عمر کوٹ میں توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہنواز قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم مولوی واحد کی درخواست ضمانت پر وکلا کراچی رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔۔۔

 تاہم ملزم کے وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر عدالت نے درخواست خارج کرتے ہوئے نمٹا دی۔ سماعت کے دوران وکلا نے کراچی رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دیے ۔ وکیل مدعی نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے لوگوں کو اشتعال دلایا، جس کے نتیجے میں لاش کو آگ لگائی گئی جبکہ مقدمے میں ملزم پر سنگین الزامات عائد ہیں، اس لیے درخواست ضمانت مسترد کی جائے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسے واقعات معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور ایسے واقعہ یں ملزم کو کیسے ضمانت دی جا سکتی ہے ۔ عدالت کے مطابق مقدمے میں ضمانت نہیں بنتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ

پریذیڈنٹ ٹرافی ،دوسرے دن ساجد خان کی چھ وکٹیں

بیٹل آف سیکسز میچ ، سبالینکا کو کرگیوس کے ہاتھوں شکست

ارشد ندیم کو شیخ محمد بن زاید ایوارڈ سے نواز دیا گیا

رونالڈو کا مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز

انڈر19،زمبابوے کیخلاف سمیر منہاس اور عثمان کی سنچریاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak