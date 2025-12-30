صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی نمائندوں کا 5 جنوری کوپختونخوا اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان

  • پاکستان
بلدیاتی نمائندوں کا 5 جنوری کوپختونخوا اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے 5 جنوری کو خیبرپختونخوا اسمبلی کے سامنے بھرپوردھرنے اور احتجاج کا باضابطہ اعلان کردیا۔

خیبرپختونخوا میں مستحکم بلدیاتی نظام، ترقیاتی فنڈز اوراختیارات کی عدم فراہمی پر لوکل کونسلز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا کی زیر قیادت پرامن احتجاج اور دھرنا دیا جائے گا۔صدر لوکل کونسلز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا ومیئر مردان حمایت اللہ مایار نے نوشہرہ میں تحصیل پبی کے چیئرمین غیور خٹک کی رہائش گاہ پر خیبرپختونخوا کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہتحریک انصاف کی حکومت نے مقامی بلدیاتی منتخب نمائندوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرکے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روسی صدر کی رہائشگاہ پر ڈرون حملہ،یوکرین جنگ بندی پر ڑرمپ کا پیوٹن سے رابطہ

حماس نے اسرائیلی حملے میں اپنے ترجمان کے شہید ہونیکی تصدیق کر دی

نیو یارک :پہلے مسلم میئرزہران ممدانی جمعرات کو عہدہ سنبھالیں گے

شمالی کوریا :طویل فاصلے تک مار کرنیوالے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ

بنگلہ دیش:سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کی حالت انتہائی تشویشناک

ایران :کرنسی بحران پر ہڑتال ، مظاہرین کیخلاف طاقت کا استعمال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak