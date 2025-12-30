صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوالہ ہنڈی:2025میں 546مقدمات،667ملزم گرفتار

  • پاکستان
حوالہ ہنڈی:2025میں 546مقدمات،667ملزم گرفتار

174انکوائریوں کی تفتیش مکمل ،ایک ارب 99کروڑ کی ملکی وغیرملکی کرنسی برآمد کئی پلازے ،مارکیٹیں ،دکانیں سیل ،ایف آئی اے کا ملک گیر کریک ڈاؤن جاری

اسلام آباد (دنیانیوز)ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایت پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سال 2025 کے دوران حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف 523 چھاپہ مار کاروائیاں کی گئیں اور 546 مقدمات درج کر کے 667 ملزموں کو گرفتار کیا گیاجبکہ 174 انکوائریوں کی تفتیش بھی مکمل کی گئی۔

رواں سال چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 1 ارب 99 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی،جس میں 7لاکھ 77ہزار 868 امریکی ڈالر اور 32 کروڑ روپے سے زائد کی دیگر غیر ملکی کرنسی شامل ہے ، 1 ارب 45 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے بھی برآمد کئے گئے ۔پشاور زون 199، کوہاٹ زون 63، لاہور زون 58، فیصل آباد زون 15، ملتان زون 70 ،اسلام آباد زون 22، کراچی زون 101، حیدرآباد زون 14 اور بلوچستان زون نے 120 ملز موں کو گرفتار کیا۔ملک بھر میں متعدد پلازوں،مارکیٹوں اور دکانوں کو بھی سیل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ

پریذیڈنٹ ٹرافی ،دوسرے دن ساجد خان کی چھ وکٹیں

بیٹل آف سیکسز میچ ، سبالینکا کو کرگیوس کے ہاتھوں شکست

ارشد ندیم کو شیخ محمد بن زاید ایوارڈ سے نواز دیا گیا

رونالڈو کا مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز

انڈر19،زمبابوے کیخلاف سمیر منہاس اور عثمان کی سنچریاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak