صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا مبینہ جبری گمشدگیوں پراظہار تشویش

  • پاکستان
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا مبینہ جبری گمشدگیوں پراظہار تشویش

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (ایچ آر سی پی)نے غیر قانونی گرفتاریوں، حراست اور جبری گمشدگیوں کے تسلسل سے پیش آنے والے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیاہے کہ اس سلسلے کو فوری طور پر روک دینا چاہئے۔

تنظیم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پشاور یونیورسٹی کے طلبہ حبیب وزیر اور عدنان وزیر 12 نومبر کو حکومت کے گرینڈ جرگے میں شرکت کے بعد لاپتہ ہوئے ، سابق رکنِ قومی اسمبلی نثار پنہور اور ان کے بیٹے محسن پنہور کی مبینہ گمشدگی بھی نہایت تشویشناک ہے ۔ یہ واقعات بلوچستان میں خواتین اور کم عمر افراد کے ساتھ جڑے ہیں، جن میں معذور طالبہ اور کارکن ماہ جبین بلوچ سمیت کم از کم چھ دیگر افراد شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر حراست میں لیاگیاہے ۔ریاست کو شفافیت یقینی بنانی چاہئے ، ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانا چاہئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکاری سے زیادہ کاروبار مجھے مطمئن کرتا ہے :کومل عزیز

اُمید ہے ایک دن بچوں کیساتھ پاکستان آؤنگا:، شاہ رُخ

بھارت مخالف نہیں لیکن جنگ میں پاکستان کیساتھ کھڑا ہونگا:فرحان

ہمارا ڈرامہ چار دیواری سے باہر نکل ہی نہیں سکتا:یاسر حسین

میں اور زارا ایک دوسرے سے کافی مختلف:اسد صدیقی

عامر خان کی شہرت سے کوئی آسانی نہیں ملی:عمران خان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak