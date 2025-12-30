عازمین حج کیلئے تربیتی پروگرام یکم جنوری سے شروع
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)عازمین حج 2026 کے لیے تربیتی پروگرام یکم جنوری سے شروع ہو گا، وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطا الرحمان نے اجلاس میں بتایا کہ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں شرکت کرنا لازمی ہوگا۔۔۔
تربیتی شیڈول کی اطلاع بذریعہ پاک حج 2025 موبائل ایپ، ویب سائٹ اور ایس ایم ایس کے ذریعے کی جائے گی ،تربیتی پروگرام میں شرکت عازمین حج کی مناسک اور انتظامی امور سے درست آگہی کے لیے لازمی قراردی گئی ہے ،وزارت اور حاجی کیمپوں کے تجربہ کار ماسٹر ٹرینرز اور علما کرام ملٹی میڈیا کے ذریعے تربیت فراہم کریں گے ،سربراہ نصاب کمیٹی جوائنٹ سیکرٹری احمد ندیم خان بریفنگ دیں گے ، ڈپٹی سیکرٹری ناصر عزیز خان، فہد احمد، رانا محمد مجاہد اور دیگر ماسٹر ٹرینرز شرکت کرینگے۔