بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا تو ہزیمت اٹھائے گا : شیری

  • پاکستان
چناب پر بھارتی منصوبہ خطرناک،پانی پاکستان کی ریڈلائن ، کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا سندھ طاس معاہدے کے تحت چناب،جہلم ، سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق ہے

اسلام آباد(دنیا نیوز) پیپلزپارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ بھارت کا دریائے چناب پر نیا منصوبہ آبی جارحیت کا واضح ثبوت ہے ، بھارت یکطرفہ اقدامات سے باز آ جائے ورنہ ہزیمت اٹھائے گا،سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیری رحمان نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کی یکطرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین اورعالمی اصولوں کے خلاف ہے ، چناب پر بھارتی منصوبے سے پاکستان کی آبی،زرعی اورماحولیاتی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے ،بھارت باز نہ آیا تو اس کوہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ دلہستی سٹیج ٹو منصوبہ دفاعی اورتزویراتی اعتبار سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے ، بھارت پانی کو بطور ہتھیاراستعمال کرکے جنوبی ایشیا میں کشیدگی،عدم استحکام کو ہوادے رہا ہے ،انہوں نے یہ بھی کہا کہ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اچانک کمی بھارتی آبی جارحیت کا واضح ثبوت ہے ، شیری رحمان نے خبردار کیا کہ پاکستان کے دریاؤں پر کسی قسم کی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش سخت نتائج کو جنم دے سکتی ہے ، پانی پاکستان کی ریڈلائن ہے جس پرکوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت چناب،جہلم اور سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق ہے اور راوی ، بیاس اور ستلج کے پانی پر بھارت کا اختیار ہے۔

