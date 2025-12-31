صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر وکلا کا احتجاج

  • پاکستان
رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر وکلا کا احتجاج

ایم اے جناح روڈ کئی گھنٹے بند ،سٹی کورٹ میں غیر معینہ مدت کیلئے ہڑتال کا اعلان تھانہ سٹی کورٹ میں وکلا کیخلاف مقدمہ درج ،وکلا کا ایس ایچ او پر مبینہ طور پر تشدد

کراچی (سٹاف رپورٹر)یوٹیوبر رجب بٹ اور وکلا کے درمیان تنازع پر وکلا کی جانب سے رجب بٹ و دیگر کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کیا گیا، وکلا کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ رجب بٹ کے ساتھ آئے نامعلوم افراد نے وکلا پر حملہ کیا اور تشدد کیا جس کے جواب میں وکلا مشتعل ہوئے اور رجب بٹ پر تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ وکلا کے ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کے باعث ایم اے جناح روڈ کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لئے بند رہی۔ وکلاء برادری نے کل سے سٹی کورٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا ہے ۔ تھانہ سٹی کورٹ میں رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کی مدعیت میں رجب بٹ پر حملے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔ دوسری جانب یوٹیوبر رجب بٹ کیس میں وکلا نے ایس ایچ او سٹی کورٹ کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا۔پولیس حکام نے بتایا کہ 30 سے 40 وکلا نے تھانے میں ایس ایچ او سٹی کورٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بی بی ایل : شاہین انجرڈ ، پی سی بی نے وطن واپس بلا لیا

فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی عالمی سطح پر غیر معمولی طلب

راشد نسیم کی سال میں 25عالمی ریکارڈز بنا کر تاریخ رقم

انگلینڈ کا ٹی 20ورلڈ کپ کیلئے سکواڈ کا اعلان ، آرچر کی واپسی

پی ایس ایل میں ہر فرنچائزکوڈائریکٹ سائننگ کی اجازت ملنے کا امکان

گوتم گمبھیر کو ریڈ بال کی کوچنگ سے الگ کرنے کی منصوبہ بندی شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak