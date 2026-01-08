کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پروگرام لانچ،ہر شعبہ میں خود کفیل ،سہولیات گھر تک پہنچائیں گے:مریم نواز
مائیں،بہنیں،بیٹیاں پنجاب کی تقدیر بدل دینگی،55ہزار کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز نکلیں گی تو بیماریاں بھاگ جائینگی:وزیراعلیٰ متحدہ عرب امارات کے داماک گروپ کے وفدکی ملاقات ،وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں سرمایہ کار ی کرنے کی دعوت د یدی
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے پنجاب کے پہلے کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پروگرام لانچ کردیا،ان کاکہناتھاکہ آج ہم ہر شعبے میں خود کفیل ہیں،سہولیات گھر تک پہنچائیں گے ۔پنجاب ہاکی سٹیڈیم لاہور میں کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پروگرام کی لانچنگ تقریب میں صوبے بھر سے 55ہزار کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز نے شرکت کی۔ وزیراعلیٰ ہر انکلیوژرکے سامنے گئیں اور ہرضلع سے آنے والی کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرزکا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب ری ایکشن نہیں بلکہ پروایکٹو گورننس پر یقین رکھتا ہے ،55ہزار کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں بھاگ جائیں گی۔حکومت اب انتظار نہیں کرے گی بلکہ خود چل کر گھروں تک جائے گی۔ مائیں،بہنیں،بیٹیاں میدان عمل میں نکل آئیں تو پنجاب کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔مائیں،بہنیں،بیٹیاں پنجاب کی تقدیر بدل دیں گی۔پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کا لینڈ سکیپ بدل سکتی ہے ۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی خواتین میدان عمل میں اپنا منفرد مقام پیدا کریں گی،خواتین پنجاب کی ترقی کے لئے بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔
کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹر ز پروگرام میں 25ہزار لوگوں کو جاب ملی،50ہزار تنخوا دے رہے ہیں،کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹر کام کر کے دکھائیں تو تنخواہ بڑھائیں گے ۔ اب قوم کی بیٹی خدمت کررہی ہے ،اس کی عزت سب پر فرض ہے ، کیمونٹی ہیلتھ انسپکٹرز کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نوکری نہیں مشن ہے ۔بعدازاں وزیراعلیٰ سے متحدہ عرب امارات کے کاروباری ادارے داماک گروپ کی سی ای او امیرا حسین سجوانی نے 6رکنی وفد کیساتھ ملاقات کی ،مریم نواز نے داماک گروپ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ملاقات میں حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن تیزکرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں سٹراٹیجک سرمایہ کاری کے مواقع پر غور کیا گیا۔ داماک گروپ نے پنجاب میں سرمایہ کاری کیلئے دلچسپی کا اظہارکیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو ڈیجیٹل اثاثہ جات اور نئی ٹیکنالوجی میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کیلئے پاکستان کا گیٹ وے بنارہے ہیں۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لئے بہترین اور موزوں وقت آچکا ہے ،پنجاب نوجوانوں کے لئے وسیع تر مواقع کی سرزمین ہے ۔