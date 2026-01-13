صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

300 افسروں کی گریڈ 18میں ترقی کیلئے ڈی پی سی اجلاس آج

  • پاکستان
300 افسروں کی گریڈ 18میں ترقی کیلئے ڈی پی سی اجلاس آج

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت تین سروس کیڈر کے 300 سے زیادہ افسروں کی گریڈ 18 میں ترقی کے لئے ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی(ڈی پی سی) اجلاس آج ہو گا۔

جس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاکستان پولیس سروس اور آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے گریڈ 17 کے افسروں کوترقی دینے کی منظوری دی جائے گی، صوبائی چیف سیکرٹریز، آئی جیز،متعلقہ وفاقی سیکر ٹریز اور نامزد افسران صوبوں میں تعینات پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس،پولیس سروس اور وفاقی وزارتوں میں تعینات آفس مینجمنٹ سروس کے گریڈ 17 کے افسروں کی ترقی کے لئے اجلاس میں شرکت کریں گے ۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیرسٹر نبیل اے اعوان کی زیر صدارت ڈی پی سی میں پاکستان پولیس سروس کے 70 سے زیادہ افسران، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 80 اور آفس مینجمنٹ سروس کے 100 سے زیادہ افسروں کو گریڈ 18 میں ترقی دینے کی منظوری دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ، پاکستان کے 15 رکنی سکواڈ کی فہرست تیار

پولینڈ نے پہلی بار یونائیٹڈ ٹینس کپ ٹورنامنٹ جیت لیا

آئی سی سی کا بنگلہ دیش کیلئے 2وینیوز تجویز کرنیکا پلان

ایشیز میں زیادہ شراب نوشی،انگلش کھلاڑیوں پر کرفیو لگانے کا فیصلہ

بنگلادیش بورڈ کی آئی سی سی خط سے متعلق وضاحت

ٹی 20 اور ون ڈے ٹیموں کی رینکنگ ،پاکستان کا ساتواں نمبر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak